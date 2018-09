Strade tappezzate da pesci in putrefazione, scatta l'allerta dopo l'uragano Florence

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Passatoresta da pulire quello che ha portato con sé.ha fatto cadere diversi trilioni di litri di acqua sulla Carolina del Nord e questo ha comportato anche unodai vari corsi di acqua fino alle strade delle città.Passata la furia però migliaia di pesci sono rimasti per le vie e ora stanno andando lentamente in putrefazione, generando un odore nauseabondo. I vari organi competenti, come riporta l' Independent , si stanno occupando di pulire i rifiuti portati dall'uragano, ma le operazioni procedono a rilento proprio per la massiccia presenza di pesci.La grande quantità di acqua ha portato gli animali a spostarsi, poi quando è passata la furia dell'uragano ci si è ritrovati con centinaia di carcasse. Per ora i vigili del fuoco hanno avvertito la popolzione che si trova nelle aree più colpite da questo fenomeno a restare più possibile in casa, a chiudere le finestre e a fare attenzione negli spostamenti in auto, visto che molti pesci sono anche di dimensioni considerevoli.