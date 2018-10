Fingono di essere padre e figlia ma sono amanti, a Chi l'ha Visto la 18enne: «Avevo 13 anni e lui 53. Non è stato un incubo»

«L'ho fatto perché mi andava così, volevo vedere se qualcuno ci si ammazzava». Una giustificazione ancora più incredibile dello stesso gesto, quella di unche è statoper averd'oliva, creando un grave pericolo per i veicoli di passaggio.L'incredibile episodio, come riporta 20minutos.es , è avvenuto a, in Spagna, nella tarda serata di domenica sera. L'uomo, nato e residente a Malaga, era stato fermato dalla polizia locale, intervenuta dopo diverse segnalazioni dei residenti, mentredel quartiere La Merced, dopo aver cosparso la strada di olio e aversul marciapiede alcunidopo aver svuotato i secchioni dell'immondizia.La polizia locale, per evitare di mettere in pericolo l'incolumità di automobilisti e motociclisti, ha dovuto chiudere la strada per consentirne la polizia. L'uomo, dopo l'incredibile giustificazione davanti agli agenti, aveva continuato a mettere a dura prova la loro pazienza, provocandoli con insulti e minacce. Dopo l', il 52enne è indagato per delitti contro la sicurezza stradale e per minacce gravi a pubblico ufficiale.