La mamma che gira il mondo col figlio disabile in spalle da 20 anni

Amore oltre gli ostacoli. Niki Antram è una madre 43enne australiana che non si è arresa di fronte alla disabilità del figlio e ha voluto regalargli una vita avventurosa in giro per il mondo. Jimmy, oggi 26enne, è nato con problemi fisici e mentali, è cieco e ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Per 20 anni, Niki ha portato in spalla Jimmy e ha visitato con lui luoghi incantevoli: dalle Hawaii a Bali fino agli angoli più belli dell’Australia. Il tutto è documentato nel suo blog "Niki and Jimmy".

Leggi anche - Ilaria Bove muore a 15 anni in scooter, il post straziante del fratello: «Perdonami, non ti ho salvata»

La 43enne, che ha dato alla luce il figlio quando aveva 17 anni e, prima di partire, studia gli itinerari nel dettaglio: «Anche se so che staremo bene, preferisco chiamare tutti gli hotel, i ristoranti o qualsiasi altra attività dove faremo tappa per avvisarli che saremo in arrivo e che avremo bisogno di una certa assistenza - ha spiegato al Daily Mail -. Troverò sempre modi per dare a Jimmy una vita avventurosa, la più avventurosa possibile. E il più delle volte - ha aggiunto - bastano anche le cose più semplici, sono quelle che ama di più». «Qualche volta - ha concluso la donna - guardo lui che è così felice senza aver mai visto i colori, l'arcobaleno o le nuvole. E mi chiedo: come posso sentirmi triste?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA