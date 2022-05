La storia alla Game of Thrones diventa virale: fratello e sorella hanno 4 figli in 4 anni

LOLNEWS.IT - Ha fatto in poche ore il giro del web una storia che arriva dalla Germania e che coinvolge un fratello e una sorella: lui è Patrick Stübing e ha 36 anni, lei si chiama Susan Karolewski e di anni ne ha 29, vivono a Lipsia e hanno avuto 4 figli in 13 anni che si conoscono. Sì, perché i due, anche avendo legami di parentela stretti, non si sono conosciuti alla nascita: Patrick infatti viene affidato ad un orfanotrofio perché il padre lo maltratta e solo alla morte della madre incontra Susan con cui scatta il colpo di fulmine. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> INCESTI E SESS0 NASCOSTO NEI CARTONI ANIMATI: SCOPERTI I SEGRETI PIÙ BOLLENTI CENSURATI IN ITALIA

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA