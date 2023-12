«Ho avuto un infarto a 37 anni, dopo ho deciso di vivere in una grotta»: la storia di Donny Dust

di Alessia Di Fiore

Donny Dust, sportivo ex membro dei Marines Usa, durante un allenamento intenso, all'età di 37 anni, ha avuto un infarto che gli ha fatto prendere la decisione di cambiare la sua vita.

Il Guardian ha raccontato la sua storia: «Avevo 37 anni ed ero una persona atletica e attiva quando ho avuto un infarto improvviso. Dopo le cure mediche e la riabilitazione, ho capito che avevo bisogno di qualcos’altro per guarire veramente e ho deciso di andare a vivere in una grotta», afferma Donny.

Oggi l'ex marines ha 43 anni, e su tiktok insegna alla gente come vivere la natura: dopo l'infarto ha deciso di vivere in mezzo alla natura e ha raccontato di essersi servito di diverse grotte, ognuna con una sua funzione.

«Mi spostavo da una grotta all’altra. In una ad esempio dormivo, in un’altra nascondevo le pelli di animali», afferma Donny prima di continuare il racconto: «Ho catturato pesci, scoiattoli e conigli, in questo modo impari ad apprezzare davvero il cibo».

Ad oggi quella parte della sua vita si è conclusa, ora Donny è una star della televisione e dei social, ma il suo legame con la natura continua.

