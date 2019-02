Non accettava la fine della storia d'amore: invia 9 mila messaggi al suo ex

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha inviato oltre. Denise Lee, radiologa australiana di 39 anni, ha bombardato il suo ex, Mathew Holberton, a seguito della loro rottura. La donnae la sua reazione è stata a dir poco eccessiva. L'uomo ha confessato di essere stato stremato dal suo atteggiamento, fino addirittura ad arrivare a pensare alDenise non si è limitata a torturare solo il suo ex, ma avrebbe mandato anche diversi messaggi e mail alla famiglia di lui e alla nuova compagna. La dottoressa è stata accusata di stalking e intimidazioni, visto che più volte ha minacciato le sue vittime di danni fisici. Secondo quanto riporta il Daily Mail , sul telefono della donna c'erano diverse foto del suo ex, prese dai social, così come aveva raccolto informazioni sugli amici e le frequentazioni dell'uomo.I due si erano conosciuti su Tinder e avevano avuto una relazione piuttosto breve. Quando la donna ha scoperto che aveva iniziato una nuova frequentazione, all'inizio ha continuato a flirtarci, pensando di dissuaderlo, poi è diventata sempre più insistente. Coinvolti nella rete dello stalking anche alcuni colleghi di Holberton: tutte persone perseguitate da Denise al solo scopo di controllare in modo maniacale la vita del suo ex. Un atteggiamento esasperante che avrebbe spinto a pensare al suicidio non solo l'uomo, ma anche altri suoi amici. Riconosciuta colpevole dei reati, adesso la donna è stata arrestata.