Nessun aumento di stipendio in 15 anni, dipendente fa causa all'azienda. Ma è in congedo dal 2008

Nessun aumento di stipendio in 15 anni. E il lavoratore fa causa all'azienda per discriminazione. Il tribunale però gli dà torto. Il motivo? È in congedo per malattia dal 2008.

La storia di Ian Clifford, lavoratore IT senior, è raccontata dal Mirror. Lo specialista che lavora per Ibm riceve oltre 54.000 sterline l'anno e gli è garantito che riceverà lo stipendio fino all'età di 65 anni. Ma l'uomo ha sostenuto che «non è abbastanza generoso», sostenendo che la sua busta paga perderà valore nel tempo a causa dell'inflazione. Ma la sua istanza è stata respinta. Il giudice che gli ha detto che gli è stato concesso un «beneficio molto consistente» e un «trattamento di favore».

Il tribunale di Reading, nel Berkshire, ha ascoltato la storia di Clifford. Dopo gli studi al King's College di Londra ha iniziato a lavorare per Lotus Development nel 2000 prima che fosse acquisita da IBM. È andato in congedo per malattia nel settembre 2008 ed è rimasto senza lavoro fino al 2013, quando ha presentato un reclamo.

Secondo il piano, una persona che non è in grado di lavorare non viene licenziata, ma rimane dipendente e non ha «nessun obbligo di lavoro». Un dipendente del piano ha il "diritto", fino al recupero, al pensionamento o al decesso se precedente, di ricevere il 75% della retribuzione concordata. Nel caso del signor Clifford, il suo stipendio concordato era di 72.037 terline, il che significa che dal 2013 sarebbe stato pagato 54.028 sterline all'anno dopo la detrazione del 25%. Il piano è stato fissato per più di 30 anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile di 65 anni, il che significa che riceverà un totale di oltre 1,5 milioni di sterline.

Ma, nel febbraio 2022, Clifford ha portato IBM davanti a un tribunale del lavoro con nuove denunce di discriminazione per disabilità. Ma il giudice del lavoro Paul Housego ha archiviato il suo caso: «I dipendenti attivi possono ottenere aumenti di stipendio, ma i dipendenti inattivi no, è una differenza, ma non è, a mio giudizio, un danno causato da qualcosa derivante dalla disabilità».

