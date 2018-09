Steven Seagal vuole diventare governatore nella Russia dell'amico Vladimir Putin

La Svezia contro il meme del fidanzato “distratto”: «È sessista e discriminatorio»​

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal cinema alla politica, ma nella sua nuova patria:, celebre attore statunitense che da quasi due anni è in possesso della cittadinanza russa, grazie all'amicizia con, ha espresso il proprio desiderio di diventaredi una regione della Federazione dellanon ha nascosto di voler diventare ildel, la regione con capoluogo Vladivostok che si trova all'estremo oriente della, al confine con Cina e Corea del Nord. In questa regione, infatti, le elezioni sono state annullate a causa di alcuni brogli elettorali e il candidato di Putin, Andrei Tarasenko, rischia di vedersi precludere il secondo mandato dall'ascesa dei comunisti, che hanno criticato aspramente la riforma delle pensioni varata dal presidente russo., giunto ieri a Vladivostok per partecipare al festival cinematografico Pacific Meridian, ha dichiarato: «La famiglia di mio padre viene da qui, ogni volta che sono qui la regione mi piace sempre di più, sarei felice di esserne il governatore». L'attore, i cui nonni paterni erano ebrei di San Pietroburgo ed avevano cambiato il cognome da Siegelman a Seagal, ha anche lontane origini bielorusse ed ucraine. Il ruolo di, al momento, è molto impegnativo e delicato:lo ha nominato inviato speciale per le relazioni culturali con gli Stati Uniti, nonostante una polemica per una visita dell'attore nella Crimea annessa alla Russia.«Ho assunto quest'incarico, faccio quello che ho sempre fatto: rinforzare le relazioni tra i due paesi» - ha spiegato- «Sono un grande estimatore di, è uno dei più grandi leader mondiali, ma sono sempre stato un repubblicano e ammiro anche». C'è però un intoppo a ostacolare le aspirazioni di: per la legge russa, i candidati governatori di una regione non possono avere la doppia nazionalità. Un ostacolo che però, alla luce della contingenza e dell'amicizia con Vladimir Putin, potrebbe anche essere superato...