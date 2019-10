Sterlina, la moneta da 50 penny compie 50 anni: ecco quanto valgono le più rare

Martedì 15 Ottobre 2019, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lada(o fifty pence) ha appena compiuto. Era infatti il 14 ottobre del 1969 quando la moneta da mezza sterlina era entrata in circolazione per la prima volta e, da allora, è stata oggetto soprattutto di edizioni celebrative, spesso in. Ecco perché alcune monete possono valere una fortuna. Come spiega l'Independent , la, unica per la sua forma ettagonale, è stata spesso coniata per celebrare grandi eventi o personaggi del Regno Unito. La Royal Mint, la zecca di stato britannica, per l'occasione dei 50 anni di questa moneta, ha anche diffuso la lista di quelle più rare, con il relativo valore.Si scopre così che ladella storia è quella dedicata ai, i giardini botanici reali che si trovano nei dintorni di Londra. Coniata nel 2009 in poco più di 200mila esemplari, questa moneta. Altre monete celebrative, coniate nel biennio 2011-12, sono state dedicate alle Olimpiadi di Londra e alle varie discipline sportive, ma la loro tiratura è maggiore e per questo attualmente valgono tra le 40 e le 50 sterline (oltre 50 euro).Più comuni, diffuse e recenti, e quindi meno 'preziose', le monete da 50 penny coniate negli ultimi anni per celebrare diversi personaggi, come ad esempio l'orso Paddington.