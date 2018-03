Tiangong 1 sta per cadere: "È a 200 km". Precipiterà il giorno di Pasqua

La stazione spaziale cineseha cominciato a ruotare più rapidamente, ma la variazione al momento non è tale da costringere a rivedere le stime per il rientro, che continuano a indicare come data probabile il primo aprile, con una tolleranza. Nel frattempo la quota attuale del velivolo, intorno a 200 chilometri, la rende visibile nel cielo, tanto che unSempre in giornata, è arrivata la prima stima ufficiale dello Joint Space Operations Center (JSpOC) del Comando Strategico degli Stati Uniti, che indica la possibile data del rientro nell'atmosfera all'1:57 Utc (ossia le 15:57 italiane), più o meno 19 ore. Le stime della Aerospace Corporation, una ditta no profit che lavora per la Difesa americana e per la Nasa,più o meno 24 ore, mentre quelle del russo Andrei Nazarenko, fra i massimi esperti mondiali di modelli di atmosfera e di dinamica satellitare,«Sono previsioni sostanzialmente allineate con quelle italiane, ha osservato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr). A eseguire i calcoli per l'Italia, nell'istituto di AnselmoImpossibile al momento ottenere una maggiore precisione, e soltanto a 36 ore dal rientro sarà possibile avere indicazioni più sicure. Si continua costantemente a osservare il comportamento del veicolo fuori controllo che si avvicina a Terra.Per esempio, rispetto ai giorni scorsi, la Tiangong 1 ha cominciato a ruotare più velocemente sul suo asse: