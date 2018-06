Restauro da incubo, dopo i lavori la statua di San Giorgio deturpata

Anziana scrive sul cruciverba e rovina un'opera d'arte da 80 mila euro

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stessa nazione, ma sei anni dopo: un'a sfondo religioso, che doveva essere, è stata terribilmenteda chi avrebbe dovuto rinnovarla e proteggerla per gli anni a venire. Questa volta ad essere rovinata, dopo il restauro, è stata unaequestre dinell'atto di sfidare il drago, risalente al XVI secolo. Come riporta 20minutos.es , il restauro da incubo è avvenuto a Estella, piccolo centro della Navarra, in Spagna. A realizzarlo sono stati gli allievi di una scuola, che dopo aver levigato la statua e posto dell'intonaco, hanno stravolto i colori e le fattezze della statua originale. In molti hanno gridato all'orrore e anche gli esperti di restauro sono discordi nel giudicare la scultura originale recuperabile. Come già anticipato, non è la prima volta che in Spagna un restauro da incubo arriva a ottenere una ribalta mondiale. Nel 2012 toccò all'Ecce Homo, un dipinto del 1930 raffigurante Gesù Cristo che si trovava in una chiesa di Borja (Saragozza), in Aragona. Un'anziana parrocchiana aveva deciso di restaurare la statua di sua spontanea volontà, ma senza avere le competenze necessarie: il risultato fu quello che potete vedere anche voi.