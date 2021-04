Stati Uniti, via l'obbligo di mascherina ai vaccinati con due dosi (ma solo a una condizione)

Stati Uniti, via l'obbligo di mascherina per chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Un allentamento nelle misure anti-contagio che però è possibile solo a determinate condizioni.

La nuova misura è stata varata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid potranno non indossare la mascherina all'aperto quando frequentano un piccolo raduno con altri famigliari e amici pienamente vaccinati, con un mix di persone pienamente vaccinate e non, mentre cenano, camminano, corrono o vanno in bici da soli o con membri della famiglia.

La nuova misura, però, non può essere applicata in presenza di grandi assembramenti di persone, anche all'aperto (ad esempio, durante eventi sportivi o concerti). Resta però tuttora in vigore la raccomandazione dell'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi. Chi è stato vaccinato con due dosi avrà un altro allentamento dei protocolli anti-contagio: se si è stati a contatto con un positivo, non sarà necessario l'isolamento né il test diagnostico, a meno che non si manifestino sintomi del Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 23:25

