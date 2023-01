Morta Bessie Hendricks, la persona più anziana degli Usa: aveva 115 anni

di Redazione web

Bessie Hendricks è morta oggi, sabato 7 gennaio, in Iowa negli Stati Uniti, circondata dai suoi cari. La donna aveva infranto ogni record a stelle e strisce per quanto riguarda l'età: era infatti la più longeva del Paese con i suoi 115 anni sulle spalle. Nonostante la famiglia le sia sempre rimasta vicina, l'ultimo periodo della sua vita lo ha trascorso in una casa di riposo.

La storia di Bessie

Bessie Hendricks nacque nel 1907 a Salt Lake City nello Stato dello Utah, era un'insegnante e lavorò a scuola fino al 1930, anno in cui sposò il marito Pauil Hendricks che morì poi nel 1955. La donna è entrata nel guinnes dei primati per essere la persona più anziana degli Stati Uniti. Il record era stato certificato dal Gerontology Research Group.

I più anziani del mondo

Le persone più anziane del mondo di cui si abbia notizie sono: la francese Jeanne Calment (1875-1997, 122 anni e 164 giorni) e il giapponese Jirōemon Kimura (1897-2013, 116 anni e 54 giorni).

