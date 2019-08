Stati Uniti, bambina appena nata abbandonata e ritrovata nuda vicino ad un bosco

di Loris Alba

Lunedì 19 Agosto 2019, 22:55

La polizia delsta indagando sul perché una bambina appena nata sia rimasta sola nel bosco senza un pannolino. La bambina è stata trovata e salvata venerdì a, nelUn passante ha infatti sentito pianti, urla e gemiti provenire da una strada vicina. E riprendendo quanto detto dalla polizia del posto, proprio le grida della bambina potrebbero averle salvato la vita.Gli agenti del dipartimento di polizia della contea dihanno dichiarato che il passante, avvicinatosi alla fonte delle urla, si è imbattuto con sorpresa in una bambina nuda, senza pannolino, sul marciapiede a circa un metro e mezzo dal bosco.In seguito al ritrovamento, la neonata è stata portata in ospedale, dove adesso si trova in condizioni stabili.Secondo il personale medico, la bambina sembrava avere solo poche ore. Domenica gli investigatori hanno poi individuato la madre, non riuscendo però a capire perchè la bambina sia stata abbandonata nuda e incustodita.Il dipartimento di polizia ha inoltre dichiarato che la divisione Investigazioni speciali sta gestendo il caso e che, per il momento, non verranno rilasciate ulteriori informazioni.