Martedì 2 Luglio 2019, 17:06

, 16 anni, ne aveva solo 12 quando è rimasta ustionata dal tè take away di Starbucks che teneva sotto il braccio. Ora è stata risarcita con una somma di 75mila sterline, circa 84 mila euro. Il personale del negozio è stato riconosciuto colpevole, come riporta in Inghilterra il The Sun , perchè avrebbe dovuto fornire un vassoio alla ragazza.Quel giorno Demi era insieme alla nonna, e stava portando al tavolo le sue ordinazioni. Teneva il caffè nella mano sinistra, il biscotto nella mano destra e il tè tra il gomito e le costole, quando questo le si è rovesciato addosso.Un medico e un'infermiera che si trovavano nella caffetteria l'hanno subito soccorsa, e l'ambulanza l'ha trasportata nell'ospedale pediatrico di Temple Street.Da allora si è dovuta sottoporre a numerosi trattamenti medici e chirurgici per le gravi ustioni riportate, che non sono ancora terminati. Il suo consulente legale ha spiegato che ne saranno necessari altri per le cicatrici permanenti che ha sul corpo.