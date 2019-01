Starbucks, si amplia il servizio a domicilio con Uber: a Londra il primo test europeo

Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

aumentano i servizi di consegna a domicilio testando il servizio anche a Londra. E la capitale del Regno Unito è la prima città europea ad essere coinvolta nel progetto.che «una forte domanda, tra cui attività ripetute durante la giornata e feedback positivi da parte dei clienti» a seguito di un test del suo servizio di consegna a Miami lo scorso anno.Lo schema pilota coinvolgerà un piccolo numero di negozi gestiti dalla società nella capitale, con la possibilità di portare l'opzione ai licenziatari.«Sappiamo di avere una domanda inespressa da parte dei clienti per Starbucks a domicilio», ha dichiarato Roz Brewer, presidente del gruppo e chief operating officer di Starbucks.è stata di lunga gestazione e comincia nel 2014 quando l'allora capo azienda Howard Schultz diceva che sarebbe presto arrivato in alcuni selezionati mercati americani. Nel 2015 il progetto è sbarcato a Seattle e Manhattan, ma il successo è stato inferiore alle aspettative. I primi numeri significativi sono arrivati dalla Cina, dove Starbucks usa una piattaforma di Alibaba per coinvolgere 2mila negozi in 30 città.