Barista di Starbucks scopre il trucco usato dal cliente per prendere le bevande gratis: «Ordine cancellato»

Una barista ha scoperto il trucco di Starbucks usato da un cliente per ottenere le bevande gratuitamente. Una dipendente di una delle sedi della catena di caffè nel Massachusetts ha pubblicato su TikTok il tentativo, sfacciato, di ottenere una bibita senza pagare. In particolare, l'addetto dal nome Sinead Robbins ha pubblicato l'immagine di un'etichetta che mostrava un cliente che aveva acquistato solo un bicchiere da 5 centesimi nell'app online, mentre poi ha cercato di ingannare il bar includendo altre richieste nella sezione extra "richiesta d'ordine".

Trucco di Starbucks scoperto, come funziona

Il truffatore ha scritto sul bicchiere (acquistato per 5 centesimi) un ordine aggiuntivo: "Ciao, potrei per favore avere una grande crema alla fragola senza panna montata e un coperchio senza cannuccia", prima di aggiungere un allegro "grazie!". Robbins non è rimasto impressionato dallo schema dell'app. La clip è stata vista oltre 4,2 milioni di volte. “È stato un po' divertente, ma non funzionerà. Abbiamo annullato l'ordine".

Il tentativo fallito

"Non farlo", ha aggiunto Robbins. Molti utenti non riuscivano a credere che le persone provassero davvero il trucco per risparmiare denaro. "Avrei versato il frapoè nella borsa", ha scritto un utente. "Adolescenti che guardano troppi 'hack' su TikToks", ha riso un altro. "Ho lavorato in un ristorante e la gente lo faceva sempre e chiedeva cibo extra nelle istruzioni speciali invece di pagarlo ??", dice un altro incredulo. Altri hanno detto che avrebbero appena fatto l'ordine. “Sono l'unico che lo farebbe davvero per loro ?? E questo viene da qualcuno che lavora a Starbucks ", ha scritto una donna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 15:49

