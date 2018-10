per i clienti non udenti o con problemi di udito, scrive il quotidiano Independent . E c'è anche un murale ispirato al linguaggio dei segni che adorna un grande muro nel negozio e un ambiente "DeafSpace" che è stato costruito appositamente

apre ai sordomuti: non ancora nel nostro Paese, dove l'apertura a Milano ha portato ressa e non poche polemiche, ma per adesso negli Stati Uniti. Ordinare unsarà infatti più facile per i sordomuti che vorranno recarsi nello specialedi Washington, nei pressi della Gallaudet University: non un caso, dato che quest'ultimo è un ateneo specializzato per sordomuti.Il gigante del caffè ha aperto questo ASL Starbucks (A.S.L., che sta perè l'acronimo equivalente) con tutto il personale specializzato nella lingua dei segni. 25 sono gli impiegati, tutti in grado di abbattere le barriere a cui i clienti con disabilità a livello di udito o di parola possono andare incontro quando devono fare un'ordinazione.Quello di Washington non è però il primo caffè per sordomuti al mondo: il primo era stato aperto proprio da Starbucks nel 2016 in Malesia, mentre quello di Washington vicino la Gallaudet è appunto il primo negli Stati Uniti. Per i sordomuti italiani ed europei, per adesso toccherà aspettare.