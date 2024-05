Tiktoker scopre che la moglie lo tradisce con l'amico: irrompe in casa e uccide entrambi. Nei suoi video sui social imitava Scarface

di Morgana Sgariglia

Ali Abulaban, mercoledì a processo per il duplice omicidio della moglie e del loro amico commesso ad ottobre 2021, ha raccontato nei dettagli come ha sparato alla coppia. Il TikToker era noto col nickname di JinnKid ed era diventato famoso con le scenette comiche del personaggio del film Scarface, Tony Montana - nel quale pare si sia trasformato nel momento più tragico della sua vita - con ben 950 mila follower all'epoca dell'arresto.

La storia

Il 21 ottobre 2021 ha freddato sua moglie Ana Abulaban (nella foto, conosciuta sui social come Ana Marie), 28 anni, da cui era separato da poco, e il loro amico Rayburn Cardenas Barron, 29, nell'appartamento al 35esimo piano del grattacielo Spire di San Diego, in California. Si è dichiarato non colpevole all'accusa di omicidio di primo grado e i suoi avvocati hanno giustificato il gesto dichiarando che era «semplicemente fuori di testa» con «ogni giudizio e ragione (volati, ndr) fuori dalla finestra». Il 31enne, che all'epoca aveva 29 anni, soggiornava in un hotel vicino all'appartamento del delitto perché Ana l'aveva cacciato di casa dopo aver scoperto che era andato a letto con un'altra donna.

Il presunto tradimento scoperto con un'app

Il giorno dell'omicidio il TikToker aveva inviato ad Ana la spesa e alcune rose ma i suoi regali erano stati accolti con una breve risposta sprezzante via messaggio. Allora, l'uomo ha deciso che «doveva andare a parlarle». Quando lei non ha risposto, è entrato nell'appartamento con una chiave che aveva conservato all'insaputa della moglie e ha trovato le rose «schiacciate» sotto una borsa per il trucco. Oltre al dispiacere per il gesto, ha avuto la sensazione che lei si fosse truccata «per andare a trovare qualcuno».

Quindi, ha iniziato a registrare l'audio di se stesso all'interno dell'appartamento, una cosa che aveva iniziato a fare per paura che sua moglie tentasse di «ricattarlo» o «mentire sul suo conto». Nell'audio fatto ascoltare in tribunale, l'uomo dice di aver inviato dei messaggi ad Ana per capire se fosse in casa e che lei gli aveva mentito, riferendogli che si trovava nell'appartamento. «Sta mentendo dannatamente, io sono a casa! - esclama arrabbiato Abulaban nella registrazione - Come sospettavo, mi sta tradendo. D'accordo, mi sta tradendo. Dice che è a casa, non risponde al mio telefono. Lei mi ha bloccato! Tu hai bloccato tuo marito, mi stai tradendo!»

Allora, ha avuto quella che ha definito «un'idea stupida»: usare l'iPad della figlia di 5 anni per scaricare un'app di registrazione collegandola al suo cellulare e nasconderla in un posto vicino al letto per incastrare Ana e l'ipotetico uomo che pensava fosse con lei. Dopo essersi addormentato in albergo, è stato svegliato dalla voce di uno sconosciuto che rideva insieme ad Ana. Dice di essere completamente impazzito, credendo che i suoi sospetti fossero confermati. Dunque si è vestito, ha iniziato a farsi un paio di tiri di cocaina «per concentrarsi» e poi si è precipitato nel suo appartamento nella speranza di impedirle di fare sesso con un altro uomo.

L'amico in compagnia dell'ex moglie

Mentre Abulaban si dirigeva in auto verso la sua ex casa a una velocità di 140 km orari, ha anche ascoltato in diretta la conversazione tra i due in cui era preso in giro. Ana aveva anche commentato così il regalo delle rose rosse: «Mi ha comprato questi fiori da quattro soldi». Poi, il TikToker ha assunto «probabilmente la maggior quantità di cocaina che abbia mai fumato in un solo momento» ed ha fatto irruzione dentro casa.

Si aspettava di trovare i due in camera da letto ed invece è rimasto «immediatamente sorpreso» quando ha aperto la porta e li ha visti, secondo lui, «coccolarsi sul divano». È rimasto deluso dalla scoperta di vedere sua moglie con il suo amico: «Stavo cercando di credere che non mi stesse tradendo - ha detto - che mi avrebbe lasciato sistemare la cosa perché ero malato. Stavo lottando contro malattie mentali. Quando ho visto che era lui, non ho potuto sopportarlo».

La brutale sparatoria

Quando è entrato nell'appartamento, Abulaban aveva la pistola in mano e ha iniziato a sparare «senza riuscire a fermarsi». Afferma che era sorpreso «come se lo stessi guardando accadere, sono sul sedile del passeggero del mio stesso corpo». Ha sparato tre volte a Barron a distanza ravvicinata colpendolo al collo, alla guancia e alla nuca. Ha sentito Ana urlare e piangere e dice di non ricordare di averle sparato, solo una volta in fronte uccidendola.

Ha dichiarato che non voleva ammazzarli. Quando gli è stato chiesto perché avesse scattato una foto dei loro corpi dopo la sparatoria, ha risposto: «Non ero sicuro che fosse reale. Pensavo fosse uno strano incubo. Non pensavo chiaramente. Non sapevo come elaborare queste informazioni».

Ha detto che poi è corso nel corridoio, dove una videocamera lo ha registrato dire a se stesso: «Merda, ca**o, che cosa hai fatto?». È stato assalito da un enorme senso di colpa e ha urlato al corpo della sua ex moglie: «Per favore, non morire, ti amo, per favore, non morire». Poi ha chiamato i genitori confessando i delitti e il numero di emergenza americano per far arrivare i soccorsi.

I soccorsi

«Ho chiamato i servizi di emergenza sanitaria per ottenere assistenza medica per Ana e Ray, nel caso ci fosse la possibilità di salvarli - ha rivelato - Non ero pronto in quel momento a dire, 'ehi, sono stato io'». Nel momento della sparatoria, inoltre, la figlia era a scuola e ha deciso di andarla a riprendere con la pistola carica in macchina. Una volta salita, la bambina gli ha chiesto dove fosse la mamma e lui le ha risposto: «Ho fatto male alla mamma». Poco dopo, è stato fermato dalla polizia e arrestato.

Abulaban aveva precedenti di violenza domestica. La moglie aveva già presentato un ordine restrittivo contro di lui e stava progettando di chiedere il divorzio. Gli aveva chiesto di lasciare il loro appartamento il 18 ottobre 2021. L'uomo rischia l'ergastolo e la pena di morte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 17:04

