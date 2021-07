Star di Tik Tok pubblica un video e poi si toglie la vita a 19 anni: il gesto estremo

Si è tolta la vita a 19 anni la star di Tik Tok Caitlyn Loane. Di nazionalità australiana, era un'agricoltrice di quarta generazione e sui social parlava della vita rurale. Si è suicidata dopo aver pubblicato un video finale definito inquietante. «Le parole non possono descrivere la nostra perdita», ha detto la famiglia secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Leggi anche > Aggredita a martellate in testa davanti ai nipotini: in fin di vita una 69enne. Arrestato un immigrato

Caitlyn aveva un grande seguito sulla piattaforma dei social media condividendo la sua vita da contadina della Tasmania. Il suo account ha attualmente oltre 50mila follower. «Il suo sorriso illuminava la stanza», ha detto sua madre Richele Loane a The Mercury. «Non aveva paura di sporcarsi le mani, in alcune foto ha il fango fino alle ginocchia», ha aggiunto.

Loane pianificava di gestire la fattoria del padre quando sarebbe stata più grande, ma ha interrotto la sua vita e i suoi sogni. «Era una giovane donna adorabile e pazza, un membro inestimabile della nostra famiglia. Le parole non possono descrivere la nostra perdita», le parole del padre che non ha specificato le cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA