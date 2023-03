Star della serie tv rivela che il figlio 12enne è transgender, gli hater: «Cerchi solo pubblicità». Lei risponde così

di Redazione Web

La ​Star di una popolare serie tv rivela che il figlio 12enne è transgender, e subito viene presa di mira dagli odiatori: «Cerchi solo pubblicità». Heather Dubrow, star di "Real Housewives of Orange County", è stata infatti accusata di sfruttare la notizia che riguarda il figlio 12enne. L'attrice pochi giorni fa ha rivelato che il figlio Ace si è dichiarato transgender, e ora ha deciso di difendersi dalle accuse che gli hater le hanno rivolto sui social.

Cosa è successo

«Ho visto che in molti mi hanno accusata di cercare notorietà grazie alla notizia di mio figlio», ha esordito Dubrow durante un episodio del suo podcast, secondo quanto riporta Us Weekly. «Nessuna di queste cose è vera. Anzi, siete lontanissimi dalla verità», ha riferito la donna spiegando di aver rivelato tutto pubblicamente per proteggere i suoi figli dalle malelingue.

«Il compito dei genitori: crescere i figli sani, felici, sicuri di sé e indipendenti»

L'attrice aveva parlato del figlio in un post a lui dedicato e condiviso su Instagram lo scorso 4 marzo: «È la giornata internazionale dei figli. Ti vogliamo bene Ace», aveva scritto. «Il nostro compito come genitori è quello di offrire ai nostri figli un ambiente sicuro e di supporto in modo che possano crescere come esseri umani sani, felici, sicuri di sé e indipendenti. Dal momento che Ace è un bambino di 12 anni, con una lunga vita davanti a sé, gli lasceremo raccontare la sua storia un giorno, se deciderà di farlo. Tutto quello che possiamo dire è: Ace, ti amiamo così tanto, e siamo orgogliosi di essere i tuoi genitori, anche i tuoi fratelli e le tue sorelle ti vogliono bene e ti sostengono», queste le sue parole.

