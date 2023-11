Pubblica foto hot della sua terapista e aggredisce poliziotti, 24enne evita la prigione: «Usa l'alcol come stampella, a causa dei suoi disturbi mentali»

di Tommaso Cometti

Leah Dipnall è riuscita a eludere il carcere per due volte consecutive, a pochi mesi di distanza. La 24enne, già indagata per stalking, ha aggredito degli agenti di polizia, palesemente sotto effetto di alcol. Come riporta il Daily Mail, però, la ragazza ha evitato pene severe: dovrà semplicemente seguire un percorso di riabilitazione. Il motivo? Le maglie larghe delle legge.

Lo stalking

Sei mesi fa Leah Dipnall, di Alderley Edge (nel Cheshire), è riuscita a ottenere una sospensione condizionale della pena. Inizialmente era stata condannata a due anni di carcere per stalking. La vittima di quella vicenda era Katie Cooling, la sua ex terapista. Leah aveva condotto una campagna diffamatoria online nei suoi confronti, diffondendo in rete foto pornografiche contraffatte. Oltre ai fotomontaggi, Leah aveva dichiarato che la sua terapista aveva molestato lei e tanti altri pazienti; la ragazza, inoltre, aveva hackerato gli account di Katie Cooling, inviando messaggi sconvenienti ai suoi contatti. Katie Cooling, profondamente scossa dalla vicenda, ha lasciato il lavoro e ha cambiato identità, trasferendosi altrove.

L'aggressione ai poliziotti

Anche Leah, dopo il processo, ha cambiato nome. La 24enne, però, non è riuscita a tenersi lontano dai guai: l'8 settembre, la polizia si è presentata presso il suo domicilio, dopo una chiamata anonima che aveva segnalato presunte intenzioni suicide della giovane.

Il processo

Durante le udienze, è emerso che la ragazza è stata vittima di violenza domestica da parte dei suoi genitori e, stando alla difesa, sarebbe affetta da disturbo dissociativo dell'identità. Queste le parole del suo avvocato, Jonathan Keane: «Lei usa l'alcol come stampella, a causa dei suoi disturbi mentali. Leah si rende conto del fatto che dovrebbe starne alla larga». Leah ha ammesso le sue responsabilità, e dovrà seguire un percorso riabilitativo, tenendosi alla larga dagli alcolici per un minimo di 120 giorni. Il giudice le ha detto: «Per fortuna il suo telefono ha mancato l'obiettivo, altrimenti quell'agente avrebbe potuto farsi male. Solitamente, una persona responsabile di questi reati finirebbe in carcere, ma ho voluto tenere in considerazione le perizie degli psichiatri. La polizia ha un ruolo difficile, e meritano rispetto».

