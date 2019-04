Sri Lanka, devastati gli alberghi di lusso frequentati dai turisti: «Morti almeno 35 stranieri»

Ultimo aggiornamento: 11:47

Le esplosioni hanno colpito le chiese, piene di fedeli per la celebrazione della Pasqua, e i lussuosi hotel pieni di turisti stranieri.il Kingsbury Hotel e il Cinnamon Grand a Colombo, dove l'esplosione ha devastato il ristorante al piano terra. Per ora, fonti ufficiali hanno parlato di 35 stranieri deceduti e tra questi fonti ospedaliere di Colombo parlano di cittadini americani, britannici e olandesi, alcuni dei quali "feriti in condizioni critiche".