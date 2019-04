Sri Lanka, dieci giorni fa l'allerta della polizia: «Attacchi kamikaze contro chiese»

Il capo della polizia dello Sri Lanka aveva messo in guardia, 10 giorni fa, contro possibili attentati kamikaze a «chiese di rilievo» del Paese: lo scrive il giornale The Irish Sun. Come è emerso questa mattina, almeno due dei sei attacchi odierni contro chiese e hotel sono stati eseguiti da attentatori kamikaze.

Sri Lanka, otto esplosioni in chiese e hotel di lusso: morti e feriti