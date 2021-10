Squid Game, il successo della serie porta un fornitore di rete a fare causa a Netflix: «Traffico aumentato in modo eccessivo»

Il grande successo di Squid Game ha spinto un fornitore locale del Regno Unito di banda larga ad avviare un'azione legale per costringere il produttore, Netflix, ad aiutare a pagare per l'enorme aumento del traffico registrato nelle ultime settimane.

Sempre più contenuti vengono visualizzati grazie alla rete e alle piattaforme di streaming, così come la pandemia e lo smart working hanno incrementato la visione si contenuti fruibili grazie al web, per questo il traffico è notevolmente aumentato. «Ogni terabyte di dati consumati oltre i livelli attuali costa circa 50 milioni di sterline», afferma Marc Allera, amministratore delegato della divisione consumatori di BT. «Solo nell'ultimo anno abbiamo visto quattro terabyte di utilizzo in più e il costo per tenere il passo con questa crescita è enorme». Così i produttori più piccolo sono svantaggiati.

Le regole che impediscono ad aziende come BT di trasferire alcuni dei costi ai maggiori fattori di crescita della capacità , regole di neutralità della rete che stabiliscono che tutto il traffico Internet sia trattato allo stesso modo, sono obsolete per l'era dello streaming, aggiunge Allera: «Quando le regole sono state create 25 anni fa, non credo che nessuno avrebbe immaginato che quattro o cinque aziende avrebbero guidato l'80% del traffico su Internet nel mondo. Non stanno dando un contributo ai servizi che vengono svolti; non mi sembra giusto».

Poi conclude: «L'unico contributo che viene dato è dai consumatori attraverso ciò che pagano o da noi, le reti, ti sembra giusto? Esistono altri modelli di business che richiederebbero solo alcuni emendamenti alla neutralità della rete. Stiamo parlando solo dei più grandi attori che guidano il maggior consumo di contenuti e dati; c'è bisogno di un'evoluzione dei principi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA