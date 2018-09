Squalo attacca un uomo mentre pesca al largo della costa: ferito grave

Un uomo di Belfast ha subito un grave infortunio al braccio dopo essere stato morso da uno squalo mentre pescava al largo della costa di Cork sabato. L'uomo è stato immediatamente soccorso dall'equipaggio della barca da pesca che era in servizio e successivamente è stato trasferito su una scialuppa di salvataggio per ulteriori cure.



Si ritiene che l'uomo sia stato morso da uno squalo blu, che è la specie più comune di squalo nelle acque irlandesi . La specie è considerata relativamente non aggressiva e gli esempi di attacchi contro l'uomo sono rari.



Fino al 2013, si ritiene che gli squali blu siano stati coinvolti in soli 13 incidenti gravi con gli umani e di solito non sono pericolosi per le persone. Solo quattro incidenti pungenti si sono conclusi con la morte.

Domenica 2 Settembre 2018