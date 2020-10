Pescatore trova un rarissimo squalo albino: la foto ricordo prima di rimetterlo in libertà

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 23:25

ma niente paura. Non si tratta del bestione che dall'uscita del film di Spielberg "Lo Squalo" ha terrorizzato tutti quanti, bensì di. E probabilmente, è il primo nella storia avvistato lungo le coste della Gran Bretagna.Uno squalo albino della specie Tope, che si aggirava intorno all'Isola di Wight, nota anche come "isola dei dinosauri" per la grande presenza di fossili: recentemente vi è stata scoperta anche una nuova specie di dinosauro . Il 50enne Jason Gillespie e il suo amico Dean Farley erano al largo dell'isola per pescare, quando hanno sentito qualcosa impigliarsi alla lenza della canna da pesca. Quando hanno tirato a bordo il piccolo squalo albino, sono rimasti. Hanno così immortalato la scena, pubblicandola sui social e poi liberando l'animale in mare.Jason, originario di Waterlooville, ha dichiarato al quotidiano locale The News Portsmouth: «Avevamo già catturato una coppia di squali Tope ed è inusuale in questo periodo dell'anno, si trovano più comunemente d'estate. Ma quando ho visto questo squalo bianco.... Appena ce ne siamo accorti sapevamo di dover fare delle foto, come prove della scoperta». Più di un metro di lunghezza e circa 6-9 chilogrammi di peso, il prezioso quanto raro animale è tornato in libertà nelle acque britanniche.L'albinismo è una condizione presente in natura sia negli umani che negli animali, causata da una perdita di pigmentazione della pelle. Per quanto riguarda gli squali, si tratta di una rarità più elevata rispetto ad altre specie. In tutto il mondo, solamente 16 squali albino sono stati registrati nella storia. La dottoressa Sarah Marley, docente di biologia marina all'Università di Portsmouth, ha spiegato al The News che: «La loro colorazione è uno svantaggio rispetto agli altri, perciò hanno più difficoltà a nascondersi o a procacciarsi il cibo. Inoltre, spesso all'albinismo corrisponde vista e udito scarsi.