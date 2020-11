Sposini muoiono durante il viaggio di nozze ai Caraibi, travolti da una corrente mentre nuotano a largo

Erano marito e moglie da pochi giorni e sono morti in viaggio di nozze. Mohammad Malik, 35 anni, e Noor Shah, 29, entrambi di New York, sono annegati nel corso della loro luna di miele ai Caraibi. La coppia si era sposata pochi giorni prima e si stava godendo il viaggio nel paradiso tropicale, ma sono morti affogati dopo essere stati travolti dalla corrente mentre nuotavano a largo.

La coppia alloggiava in un resort delle Isole Turks e Caicos. A notare che qualcosa non andava sono stati alcuni bagnanti che hanno visto i novelli sposi in difficoltà e hanno lanciato l'allarme. La coppia è stata messa in salvo, è stata praticata loro la rianimazione cardiopolmonare, ma Mohammad e Noor sono morti sul posto. Sotto choc le famiglie degli sposi che descrivono i due come molto innamorati.

«Noor e Mohammad insieme erano semplicemente magnetici e hanno portato felicità a tutti. La loro energia era contagiosa ed erano belli e luminosi», ha raccontato al New York Post il fratello del 35enne. Lo stesso pensiero è stato condiviso dal padre dell'uomo che ha però puntato il dito contro il resort che non avrebbe segnalato la presenza di correnti pericolose.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 11:49

