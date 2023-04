Rifiuta di cedere il posto in aereo agli sposi in luna di miele: «Non riesco a viaggiare lato corridoio. Mi hanno insultato»

Rifiuta di cedere il posto in aereo agli sposi in luna di miele, diventando il passeggero più odiato sul suo volo. Un uomo ha raccontato la sua vicenda su Reddit, raccogliendo pareri contrastanti. Ha detto «no» a una giovane coppia che gli aveva chiesto di cedere il posto per poter viaggiare l'una accanto all'altro. «Gli ho spiegato che non riesco a viaggiare nella corsia esterna, ma sono preso di mira anche dalle hostess».

Il racconto su Reddit

«Quando viaggio nel sedile che dà sul corridoio vengo sempre urtato da qualcuno. Una volta mi sono fatto male al gomito perché il carrello mi ha colpito. Da allora lo evito», ha raccontato l'uomo sul famoso blog, dove ogni contributore resta anonimo.

«Uno dei passeggeri ha provato a convincermi, poi si sono aggiunti membri dell'equipaggio», ha aggiunto. «Non mi sono mosso e tutte le persone intorno a me, compreso l'equipaggio, sembra che mi odiassero. Qualcuno mi ha anche rivolto delle offese. Ho sbagliato a rifiutarmi di cambiare posto?», dice ancora.

I commenti

La stragrande maggioranza di quelli che hanno commentato ha applaudito l'uomo per aver preso posizione e per essersi attenuto alle sue idee. «Se volevano così tanto sedersi vicini, avrebbero dovuto pagare un extra per prenotare i posti», ha scritto un utente del blog.

