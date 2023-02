Sposa sconvolta il giorno del matrimonio: va in bagno e trova la suocera che allatta lo sposo

di Redazione web

Una sposa che ha sorpreso il futuro marito in bagno pochi minuti prima di pronunciare il fatidico sì è rimasta talmente scioccata da quello che ha visto da pensare di annullare il matrimonio. La donna non ha beccato lo sposo nel bel mezzo di un tradimento, bensì in compagnia della madre intenta ad allattarlo al seno.

L'allattamento prima delle nozze

L'episodio, che suscita non poche domande, è stato raccontato dalla wedding planner professionista Georgie Mitchel in un episodio del podcast Unfiltered Bride, dove dà consigli su come organizzare il matrimonio perfetto e racconta scioccanti storie nuziali. In questo caso, ad aver riportato l'aneddoto è stata una truccatrice che lavorava alla preparazione della sposa. Questa, una volta pronta, è andata in bagno e con enorme sorpesa vi ha trovato il futuro marito attaccato al seno della madre: «una visione sufficiente per mettere fine a un matrimonio», ha commentato la wedding planner. Durante il podcast Georgie e la co-conduttrice Beth si sono chieste come fosse possibile per la madre di un figlio adulto produrre ancora latte. E la conclusione è che la donna non deve mai aver smesso di allattare sin da quando il figlio era in fasce.

Come è andata a finire

Nonostante la sconvolgente svolta degli eventi, la wedding planner ha confermato che alla fine il matrimonio è stato ugualmente celebrato. Inorriditi i commenti al video del podcast, condiviso anche su TikTok (poi rimosso): «Spero che al momento di "puoi baciare lo sposo" si sia tirata indietro», «Lui porta il "cocco di mamma" a un altro livello», «Pensavo che non ci potesse essere niente di peggio di un tradimento. Mi sbagliavo».

