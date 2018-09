Alla prima notte di nozze, sposa sale in camera e trova il marito morto sul letto

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva appena trascorso uno dei giorni più belli della sua vita ma quello che è successo poche ore dopo ha lasciato tutti senza parole. Danny Emsley, 37 anni, si era da pococon Clare, 35 anni, con una cerimonia in un lussuoso hotel a Linton, vicino a Wetherby, nello Yorkshire occidentale, dove hanno festeggiato con amici e parenti.A fine serata erano pronti per godersi la loro notte di nozze quando Clare si è accorta che il suo neo sposo era morto. Intorno alle 23,30 Danny è andato a dormire, Clare gli ha dato un bacio ed è tornata dagli altri invitati, quando è risalita in camera intorno all'1,30 lo ha trovato privo di vita. Non sono note le cause del decesso, il 37enne era in perfetta salute e non ci sono circostanze sospette apparenti che possano giustificare la sua morte, come riporta anche il Daily Mail A quel punto la donna ha urlato a gran voce e alcuni degli invitati sono andati a vedere cosa fosse successo. «Abbiamo trascorso un giorno davvero perfetto, circondati dalla famiglia, dagli amici, dall’amore e da tante risate. Ero felice. Non potevamo desiderare nulla di meglio», racconta la donna sulla sua pagina Facebook, «Il mio amato Danny è stato crudelmente strappato a questa vita, alla mia vita. Ora nel mio cuore c'è un buco che nessuno potrà mai riempire». I due stavano insieme da 7 anni.