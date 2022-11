La golf car guidata dal marito si ribalta, sposa muore durante il viaggio di nozze. La famiglia si rivolta contro lo sposo

La famiglia di una giovane sposa uccisa in un incidente con il golf cart durante la luna di miele si è drammaticamente rivoltata contro lo sposo ora accusato della sua morte, pochi mesi dopo essere stato "accolto in famiglia". Il litigio è arrivato quando l'uomo è stato accusato di aver provocato l'incidente e uno dei parenti della donna ha caricato sui social una foto della sua tomba con un messaggio: «Non preoccuparti tesoro, sarà fatta la tua volontà», accanto a un'emoji arrabbiata e imprecante.

Il matrimonio

Solo pochi mesi fa, le famiglie di Robbie Awad e Marina Hanna, 29 anni, avevano festeggiato insieme il matrimonio alla Doltone House di Sydney. Le foto degli innamorati con i loro nuovi suoceri sono state pubblicate su Instagram con didascalie come "Benvenuto in famiglia, fratello". Tre giorni dopo, gli sposi sono partiti per la luna di miele a Hamilton Island, nel Queensland, dove hanno trascorso la prima settimana sorseggiando cocktail, oziando a bordo piscina e banchettando con piatti di pesce.

L'incidente

Ma la loro felicità ha avuto breve durata. Hanna stava percorrendo Whitsunday Boulevard su un golf cart, presumibilmente guidato dal suo nuovo marito, il 20 giugno, quando il veicolo si sarebbe ribaltato e lei sarebbe caduta sulla strada per poi morire sul posto in seguito alle ferite riportate. Le famiglie hanno fatto fronte unito al suo funerale al St Mary's & St Merkorious Coptic Orthodox a Rodi il 2 luglio - piangendo, abbracciandosi e appoggiandosi l'un l'altro per sostenersi. Tuttavia, i rapporti si sono presto interrotti. Nonostante la polizia abbia inizialmente affermato che non vi era "alcuna indicazione di guida pericolosa", il signor Awad, 30 anni, è stato accusato l'11 novembre di guida senza la dovuta cura e attenzione. Proprio queste mancanze avrebbero causato la morte della giovane sposa. Inoltre è stato ricostruito che il marito stesse parlando al cellulare e non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente. L'uomo apparirà davanti al tribunale locale di Proserpine il 5 dicembre e dovrebbe combattere le accuse. Il Daily Mail Australia rivela che alcuni membri della famiglia della donna si sono ora rivoltati contro quello che prima avevano accolto come uno di famiglia.

