«Ho sposato un criminale conosciuto su Tinder»: il primo incontro mentre lui era agli arresti domiciliari

Si sono conosciuti grazie a un'app di incontri, ma il primo appuntamento è stato agli arresti domiciliari. On Mekahel ha incontrato l'uomo della sua vita Dave Cederberg nel 2018, quando quest'ultimo era in libertà vigilata, ma da quel momento la coppia è diventata inseparabile.

L'amore nato agli arresti domiciliari

I due adesso vivono a Los Angeles nel loro «piccolo nido d'amore». In esclusiva a Daily Star, On Mekael ha raccontato la sua storia nata agli arresti domiciliari: «Quando ho incontrato Dave online, era sotto custodia del programma per la libertà vigilata a seguito di un reato per possesso di droga. Quando è stato fermato dalla polizia trasportava circa 30 kg di marijuana a settimana».

«Mi ha parlato subito del suo passato e quando abbiamo programmato di incontrarci ha detto che era in libertà vigilata. Sono rimasto scioccato quando me l'ha detto, ma ho capito che non tutte le storie d'amore sono tradizionali e il nostro primo appuntamento è stato nel suo appartamento agli arresti domiciliari», ha raccontato il 29enne al quotidiano tabloid britannico.

On Mekahel, originario di Israele, ha poi aggiunto: «Davvero non ci ho pensato due volte e in quel primo appuntamento abbiamo parlato di tutto. Le persone commettono errori e crescono da loro e tutti meritano una seconda possibilità. Inoltre, era solo erba. Non è stato davvero un problema per me. Era la persona più simpatica e la più gentile che io abbia mai incontrato», ha riportato il Daily Star.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 12:07

