La sposa imprudente penzola sull'abisso: il marito molla la presa, ma... Video

Sposa sull'abisso

Una sposa coraggiosaha mostrato la forza del suo amore penzolando fiduciosa dal braccio del marito sul bordo di una rupe spaventosa: terribile l'istante in cui l'uomo ha mollato la presa: sotto i piedi della donna oltre 300 metri di vuoto. Ryan Myers, 30 anni, e la moglie Skye, 28 anni, dell’Arkansas, negli Stati Uniti , volevano un matrimonio in grande stile ma hanno dovuto ridimensionare la cerimonia per il blocco della pandemia.La coppia, ha così deciso per ricordare questo speciale giorno di celebrare il proprio matrimonio a Hawksbill Crag, un’iconica rupe sul percorso escursionistico di Whitaker Point.Per l’occasione, il fotografo Mason Gardner ha catturato scatti mozzafiato di Ryan e Skye che si tengono per mano mentre si trovavano sul bordo della scogliera. In una foto, Skye sembra sul punto di cadere dalla cima della parete rocciosa, anche se in un’altra immagine si scopre che era effettivamente«Amiamo la vita all’aria aperta, le escursioni, il kayak, la nautica, il campeggio, siamo sempre alla ricerca della prossima avventura da vivere - ha detto Ryan - A metà giugno, dopo essere stati insieme per più di quattro anni, le ho detto che non volevo più aspettare e volevo sposarla».«Volevamo un grande matrimonio, ma abbiamo avuto un tempo minimo per organizzarlo perché Skye ha iniziato la scuola per infermieri e ha delle regole da rispettare, quindi è stato più complicato». «È stato allora - aggiunge Ryan - che abbiamo iniziato a guardare splendidi luoghi per una cerimonia all’aperto, in modo che fosse ugualmente un giorno magico e memorabile».Il matrimonio si è svolto a Hawksbill Crag con appena 12 ospiti, ed è stato al termine della cerimonia che è stato realizzato il servizio fotografico mozzafiato. «Per le foto - ha sottolineato lo sposino - Skye indossava una imbragatura progettata per l’arrampicata».