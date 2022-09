Spogliarello sexy nella casa di cura per anziani gestita dal governo

Lo spettacolo "sexy" di una donna in una casa di riposo per veterani di guerra ha scatenato le polemiche a Taiwan. La Taoyuan Veterans Home nella città di Taoyan è una residenza gestita dal governo che, per le celebrazioni del Mid-Autumn Festival, ha deciso di fare un regalo agli anziani ospiti. Una ballerina, in abiti succinti, si è esibita di fronte ai veterani lo scorso 7 settembre. Ma non appena il video è stato condiviso sui social, nel Paese asiatico si sono scatenate le polemiche.

Secondo i siti web locali, la Taoyuan Veterans Home è un'organizzazione gestita dal governo che si occupa del personale dell'esercito in pensione e include anche assistenza a lungo termine per persone con demenza senile e altre disabilità.

Lo spettacolo di 15 minuti è stato "appositamente organizzato" per i residenti con problemi di mobilità. Scusandosi per la performance, la casa di cura ha aggiunto che la ballerina è andata oltre (toccando i pazienti e facendosi toccare) perché voleva che "entusiasmo ed energia".

