Spiava le dipendenti in bagno con micro-telecamere, arrestato un imprenditore

Martedì 3 Dicembre 2019, 17:59

Aveva installato alcuneall'interno deidella sua azienda, pere registrare le suenei momenti più intimi. Per questo motivo unè stato, dopo che alcune donne avevano scoperto di essere state spiate.È accaduto in, a Villamuriel de Cerrato (Palencia). Come riporta 20minutos.es , le prime denunce erano state presentate nel giugno 2018 da sette dipendenti dell'uomo, che avevano scoperto leall'interno dei. L'uomo era stato prima arrestato e denunciato, per poi essere scarcerato in attesa del giudizio. La Guardia Civil, però, aveva avviato delleed era riuscita a scovare oltreregistrati nei bagni delle donne.sono stati trovati sia nelle schede di memoria contenute in due micro-telecamere, sia in altri supporti, come pen-drive, un hard-disk esterno, un computer portatile e un telefono cellulare. La maggior parte dei file erano protetti, ma gli informatici della Guardia Civil, dopo mesi di lavoro, sono riusciti a individuarli. Per questo motivo l'uomo, che vive nella provincia di Valladolid, è stato nuovamente arrestato e la sua posizione, alla luce delle prove riscontrate, potrebbe aggravarsi.