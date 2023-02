Passava segreti al Cremlino, la spia David Smith rischia il carcere: «Smascherato e sedotto dall'affascinante Irina»

David Smith era un addetto alla sicurezza dell'ambasciata britannica a Berlino, ma in realtà era anche e soprattutto una spia russa che passava regolarmente segreti al Cremlino. Forse il 58enne si sentiva un po' James Bond ne «La spia che mi amava» ma, ammaliato dalla bella «Irina», è stato incastrato e adesso rischia di passare guai seri.

Secondo quanto ricostruito dal The Mirror, «Irina» era in realtà una agente del controspionaggio britannico che ha avvicinato l'uomo per strada, a una fermata del tram a Potsdam: «Scusi, è inglese?», gli ha chiesto, prima di aggiungere in russo «Eccellente!». La finta «Irina», con una mappa stradale in mano, ha cominciato a chiedergli indicazioni, per poi sussurrare: «Sono una agente dell’intelligence militare russo, è proprio te che stavo cercando…». David Smith ha abboccato alla trappola e ,quando «Irina» gli ha chiesto informazioni riservate, lui ha accettato di incontrarla il giorno dopo. Un appuntamento che è risultato fatale per la spia che è stata arrestata in flagrante.

TELEGRAPH-Spy in British embassy was ex-RAF officer who hated Britain and loved Russia

MI5 sting involving a British agent posing as a Russian spy called Irina eventually caught security guard.



David Smith, 58, was a security guard in the British embassy in Berlin. pic.twitter.com/OISrUweEqr — NODNIC 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤝🇺🇦 (@nodnic2) February 13, 2023

La lettera che lo ha tradito

L'operazione per incastrare David Smith, che presumibilmente è uno pseudonimo, è partita dopo che i britannici avevano intercettato una sua lettera diretta a un generale russo di stanza alla rappresentanza diplomatica di Mosca a Berlino: una missiva che suggeriva l’esistenza di contatti in corso. Infatti fin dal 2018 Smith, un ex ufficiale dell’aviazione militare inglese (RAF), aveva cominciato a raccogliere informazioni sensibili e a passarle ai russi in cambio di denaro, inclusi dettagli sulle identità e le attività degli agenti segreti britannici. Nel materiale su cui era riuscito a mettere le mani figurava anche una lettera top secret indirizzata a Boris Johnson, allora premier, da parte di Liz Truss, all’epoca ministra del Commercio.

Mai nessun prelievo

Il suo tradimento alla Gran Bretagna lo aveva arricchito. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, l'uomo avrebbe ricevuto sostanziosi pagamenti in contanti dai russi. L'uomo non prelevava in banca da anni e nel suo appartamento sono state rinvenute otto banconote da 100 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Il processo a David Smith si è concluso a Londra in queste ore e lui ora rischia una condanna a 14 anni di carcere. Tutto per colpa dell'affascinante Irina che è riuscito a smascherarlo con l'arte della seduzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 18:24

