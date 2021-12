Spelacchio, addio Roma: ora è a Londra, bufera sull'albero di Natale

A Londra non lo hanno chiamato 'spelacchio', come un paio d'anni fa a Roma, ma poco ci manca: la sostanza è la stessa. Scheletrico, anemico, sgraziato... in una parola 'spelacchio': esattamente come era accaduto nel 2017 a Roma, anche Londra ha il suo albero spelacchiato, nel bel mezzo di Trafalgar Square.

È il tradizionale abete norvegese che, dal 1947, ogni anno, la Norvegia regala al Regno Unito per ringraziare del sostegno ottenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. A caval donato non si guarda in bocca, dice un vecchio detto, eppure quest'anno il regalo è stato un catalizzatore di tante critiche da far correre ai ripari il consiglio comunale di Oslo, che voterà se inviarne un altro in fretta e furia a Londra.

L'abete norvegese, alto 21 metri, è approdato nella capitale britannica il mese scorso e da subito si è attirato le critiche. Il web ha subito evidenziato il malcontento dei londinesi, qualcuno ha addirittura azzardato che potrebbe esser stata la vendetta dei norvegesi per il licenziamento del connazionale Ole Gunnar Solskjaer come allenatore del Manchester United.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è apparso un po' di parte nel definirlo «splendido». Un giornalista norvegese, Gry Blekastad Almas, ha assicurato che non c'era niente di personale nel regalo mal riuscito e ha semplicemente spiegato che qualche ramo si è semplicemente spezzato nel trasporto. Insomma una vicenda che rischia di sfiorare la crisi diplomatica.

