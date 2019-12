Folle entra in chiesa e spara durante la messa tra i fedeli

. È salito ail bilancio di una sparatoria in una. Secondo quanto riferito dal sito della 'Nbc', un uomo ha aperto il fuoco contro i fedeli nella West Freeway Church of Christ di White Settlement , vicino a Fort Worth, uccidendo due persone.L'aggressore è stato quindi ucciso da alcuni fedeli presenti, come ha precisato il capo della polizia di White Settlement, J.P. Bevering. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, l'aggressore, che non è stato identificato, sarebbe entrato nella chiesa e si sarebbe seduto. Ad un tratto «si è alzato, ha estratto un fucile e ha sparato contro un parrocchiano, uccidendolo», ha detto Bevering. L'aggressore ha quindi colpito a morte una seconda persona prima che altri due parrocchiani, volontari di una squadra di sicurezza della chiesa, rispondessero al fuoco. La sparatoria si è conclusa in sei secondi, ha spiegato ai giornalisti il ​​tenente Dan Patrick, secondo il quale i due volontari «hanno estratto le loro armi e hanno immediatamente eliminato l'assassino, salvando un numero imprecisato di vite».