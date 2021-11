Sparatoria vicino a una scuola in Colorado: feriti 6 adolescenti, uno salvato dall'intervento di un agente

Sei adolescenti sono stati feriti in una sparatoria avvenuta ieri vicino a una scuola superiore in Colorado ad Aurora. I colpi sono partiti a Nome Park dall'altra parte della strada rispetto all'Aurora Central High School e hanno colpito gli studenti: cinque di età compresa tra 14 e 17 anni feriti sul posto, non sarebbero in pericolo di vita, anche se uno di loro è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. A salvargli la vita è stato probabilmente un agente di polizia che gli ha applicato un laccio emostatico. Il sesto un 18enne è arrivato autonomamente in ospedale con lesioni "lievi".

Il capo della polizia di Aurora Vanessa Wilson, riporta Cbsnews, ha affermato che ci sarebbero più responsabili. Dai primi riscontri si ipotizza che alcuni sospetti erano a piedi, mentre altri in un veicolo. Sul posto sono stati trovati più bossoli di diverso calibro. Ignote al momento le cause della sparatoria: per la polizia è ancora troppo presto per dire se sia collegata a una gang. In ogni caso, al momento non ci sono tracce degli aggressori. Le forze dell'ordine hanno anche chiesto ai residenti del quartiere di condividere i filmati delle telecamere di sicurezza dal momento della sparatoria.

