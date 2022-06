Stati Uniti, sparatoria all’ospedale di Tulsa in Oklahoma: quattro morti e diversi feriti. Il killer si è ucciso

Quattro morti nell'ennesima, tragica, sparatoria negli Stati Uniti. Un uomo ha aperto il fuoco in un ospedale di Tulsa, la seconda città più grande dello Stato dell'Oklahoma, uccidendo quattro persone. A riportare la notizia sono stati i media americani. Jayme Fowler, un consigliere comunale della città, ha riferito che l'aggressore si è suicidato. La polizia, che ha definito la scena come «catastrofica», ha passato in rassegna tutti i piani dell'ospedale St Francis Hospital, dove l'uomo, armato di fucile, ha iniziato a sparare. Secondo la Cnn, l'obiettivo del killer era un medico.

La sparatoria

L'identità dell'aggressore non è ancora nota, ma «ci stiamo avvicinando. Era un afroamericano fra i 35 e i 40 anni». Lo afferma la polizia locale, sottolineando che gli agenti stanno ancora interrogando i testimoni. La scena del crimine, precisa la polizia, è limitata a una sezione del secondo piano del Natalie Medical Building. Gli agenti sono arrivati sul posto immediatamente dopo la chiamata e sono subito intervenuti, mettendo fine all'emergenza nell'arco di cinque minuti.

L'arma

Il fucile usato dal killer dell'ospedale di Tulsa era semiautomatico. Lo riferisce la polizia, sottolineando che non si è trattato di un gesto casuale. L'aggressore voleva andare nell'ospedale St Francis e al secondo piano: nel suo mirino c'erano dei target precisi, aggiunge la polizia.

Il dibattito sulle armi

La sparatoria arriva mentre è in corso un acceso dibattito sulle armi dopo le stragi di Uvalde e di Buffalo. La speaker della camera Nancy Pelosi ha assicurato che ci sarà un'azione forte. I democratici stanno valutando diverse misure, fra le quali anche il divieto delle armi d'assalto. Un'ipotesi aggressiva che non sembra comunque in grado di spuntarla in Congresso, dove i liberal in Senato non hanno i numeri sufficienti per approvare neanche misure più deboli.

