Sparatoria al centro commerciale, arrestato un sospettato: è un ragazzo di 22 anni

Un giovane di 22 anni, Jewayne Price, è stato arrestato per la sparatoria avvenuta ieri in un centro commerciale della South Carolina in cui sono rimaste ferite 14 persone. Il sospetto è stato per il momento incriminato per possesso illegale di armi, ma si aspettano altre incriminazioni.

Usa choc, sparatoria in un centro commerciale: «Ci sono diversi feriti»

Gli inquirenti stanno dando la caccia ad almeno altri due sospetti che sono stati visti armati durante la sparatoria. Nove persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco, ed altre cinque nella calca provocata dalle persone che hanno cercato di fuggire nel panico dal centro commerciale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA