Sparatoria in ospedale, 4 morti: il killer ha ucciso il medico che lo aveva operato «perché provava dolore»

Ancora orrore negli Stati Uniti, un altro drammatico caso legato alle armi. Un uomo ha aperto il fuoco in una clinica di Tulsa, in Oklahoma, e ha ucciso quattro persone di cui due medici: l'arma usata dal killer è un fucile semiautomatico Ar-15, acquistato il giorno stesso della sparatoria, secondo quanto riferito dal capo della polizia locale in una conferenza stampa.

Il killer autore della strage era un paziente che lamentava dolori dopo essersi sottoposto recentemente ad una operazione chirurgica: l'uomo, secondo quanto afferma il capo della polizia locale Wendell Franklin, avrebbe agito con l'intenzione di uccidere il dott. Preston Phillips, il chirurgo che lo aveva operato e che figura tra le quattro vittime. Dopo l'intervento, l'autore della strage aveva chiamato ripetutamente la clinica lamentandosi di provare dolore e accusando il medico. «Abbiamo anche una lettera del sospetto, che chiarisce come sia andato con l'intento di uccidere il dr. Phillips e chiunque fosse sulla sua strada», ha detto Franklin.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 19:57

