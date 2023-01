Sparatoria in discoteca, un uomo apre il fuoco durante il Capodanno cinese: «Ci sono morti e feriti»

Ancora una sparatoria e terrore negli Stati Uniti. Stavolta a Monterey Park, nella contea di Los Angeles, dove nella notte un uomo con un fucile e diversi caricatori di munizioni avrebbe aperto il fuoco in una discoteca della zona, vicino al luogo in cui erano in corso celebrazioni per il Capodanno cinese.

Sparatoria all'alba, due feriti ad Ancona: paura e giallo alla fermata dell'autobus

Il dramma di Ellen: spara alla testa e uccide il marito malato terminale. «Avevano fatto un patto»

Sparatoria a Los Angeles, morti e feriti

È successo intorno alle 22 ora locale (le 7 in Italia). Secondo quanto scrive il Los Angeles Times, che cita comunicazioni interne della polizia, ci sono diverse vittime e un numero imprecisato di feriti. In occasione del Capodanno lunare sono migliaia le persone che si sono radunate nella regione di Monterey, per un festival di due giorni.

🚨 #BREAKING - MASS SHOOTING leaves 10+ DEAD at Lunar New Year Festival in Monterey Park. For licensing or media inquiries please contact: NewsDesk@TrafficNewsLA.com pic.twitter.com/YANjWw3FoZ — Traffic News Los Angeles | TNLA (@TrafficNewsLA) January 22, 2023

Testimoni: «C'era un uomo con una mitragliatrice»

Il quotidiano californiano cita alcuni testimoni. Un 27enne di nome John, parla di 4 o 5 spari e di auto della polizia che si sarebbero 'schiantate' lungo la strada. Un altro, Seung Won Choi, proprietario di un ristorante di pesce vicino al luogo della sparatoria, su Garvey Avenue, ha invece raccontato come tre persone si siano precipitate nel suo ristorante chiedendogli di chiudere a chiave la porta. Secondo il loro racconto, un uomo con una mitragliatrice si aggirava nella zona sparando con la sua arma. Secondo Choi la sparatoria sarebbe iniziata in una discoteca lì vicino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA