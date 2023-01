Paura a Londra. Secondo quanto riferito dalla Bbc tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Londra, avvenuta vicino a una chiesa dove si stava celebrando. Sul posto è arrivata la polizia. Nessuna delle persone colpite sarebbe in pericolo di vita. Ancora ignote le cause degli spari.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 18:12

