Liverpool, sparatoria fuori da un pub durante i festeggiamenti di Natale: morta una donna, tre feriti

Sparatoria vicino Liverpool la sera della vigilia di Natale. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro a fuoco è avvenuto fuori da un pub di Wallasey, zona della movida che in quel momento era affollata di gente. La polizia sta cercando i responsabili. Avviata un'indagine per omicidio.

La sparatoria è avvenuta poco prima di mezzanotte. Il pub dove si è scatenata la follia di Natale è il Lighthouse Inn. La donna colpita è stata portata in ospedale in condizioni disperate ed è morta poco dopo. «Questa indagine è nelle primissime fasi e comprendiamo che si tratta di un incidente davvero scioccante e devastante accaduto poco prima del giorno di Natale», ha detto un responsabile.

«Abbiamo un certo numero di agenti al villaggio di Wallasey che stanno conducendo indagini approfondite per capire esattamente cosa è successo e agire immediatamente. «Una donna ha tragicamente perso la vita a Natale mentre diverse persone sono ricoverate in ospedale e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia della vittima». La polizia afferma che i parenti più prossimi della donna sono stati informati e la sua famiglia è assistita da agenti appositamente preparati.

