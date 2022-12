Sparatoria a Liverpool, la 26enne uccisa davanti agli amici: «Era bellissima, stava festeggiando Natale»

Si chiamava Elle Edwards la ragazza di 26 anni rimasta uccisa nella sparatoria a Liverpool, la sera della vigilia di Natale. Era un'estetista e truccatrice, stava festeggiando insieme agli amici e la sorella, quando un uomo avrebbe aperto il fuoco ferendola mortalmente. Il presunto colpevole, scappato a bordo di una Mercedes nera, è ancora in fuga. La polizia ha chiesto aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili.

Liverpool, sparatoria fuori da un pub durante i festeggiamenti di Natale: morta una donna, tre feriti

Il tributo sui social

Un amico di famiglia ha condiviso la foto della giovane e ha scritto un messaggio su Facebook: «Il mio cuore è con la tua famiglia che mi ha accolto come un figlio, ti amo un sacco sorellona. Brilla, diamante», si legge. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore: «Era bellissima, il paradiso ha un angelo in più», recita uno di questi. «Non si può morire così, è davvero crudele», ha detto un altro.

Il pub, che sta collaborando con la polizia per individuare il colpevole, ha pubblicato un messaggio di sostegno alla famiglia della vittima: «Ieri sera c'è stata una tragedia indescrivibile nel parcheggio del nostro pub. Tutti i nostri pensieri sono con gli amici e la famiglia dei nostri clienti e in particolare i nostri cuori sono con la famiglia del nostro cliente che ha perso la vita», si legge.

Nella sparatoria è rimasta ferita gravemente un'altra persona, un 28enne che lotta per la vita in ospedale. Meno gravi le condizioni di altri tre rimasti coinvolti, che hanno 22, 24 e 33 anni. Elle Edwards è morta per una ferita alla testa, deceduta in ospedale dopo poco che era stata ricoverata in condizioni critiche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA