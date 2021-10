Sparatoria in un liceo in Texas: «3 feriti, un sospetto in fuga». I video choc degli studenti su Twitter

Sparatoria e orrore in Texas a Arlington, nei sobborghi di Dallas. Un uomo armato è entrato in un liceo e ha aperto il fuoco intorno alle 16.30 italiane: dalle prime informazioni ci sarebbero tre feriti. La scuola è stata messa in lockdown e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo: sul posto decine di agenti di polizia.

Secondo i media americani i feriti sarebbero almeno tre, già trasportati in ospedale. Nessun dettaglio ancora sulla dinamica dell'incidente così come sull'identità e le condizioni dei feriti: l'allarme sarebbe comunque cessato. In alcune immagini postate su Twitter da studenti in classe si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi.

Uno dei sospetti per la sparatoria si sarebbe dato alla fuga. È quanto riporta il sito del giornale locale, DFW Scanner, precisando che il sospetto, descritto come un afroamericano che indossava una felpa grigia, si sarebbe allontanato a bordo di un'auto, una Dodge Charger. La polizia sta controllando l'intero edificio della scuola di Arlington, che si trova nell'area urbana composta da Dallas e Fort Worth, alla ricerca di un possibile secondo sospetto.

From the school shooting in Arlington, Texas. Terrifying. Pray for these students. pic.twitter.com/h8kKnKJtZY — Jessica O’Donnell (@heckyessica) October 6, 2021

Scary aftermath of a school shooting in Texas where a principal was shot pic.twitter.com/hXtytzibAR — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 6, 2021

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 18:18

