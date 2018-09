Sparatoria in Maryland: diverse persone colpite, almeno 3 morti. La polizia invita a stare a casa

Sparatoria ad Hartford, a nordest di Baltimora, in Maryland. La polizia parla di diverse persone colpite. Le autorità invitano la popolazione della zona a mettersi al riparo.

Lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto, secondo le prime frammentarie notizie, all'altezza di un incrocio stradale nella località di Perryman, non lontano dalla cittadina di Aberdeen, nella contea di Harford. I colpi sarebbero stati esplosi nei pressi di una chiesa e di un parco, ma non è ancora chiaro dove la sparatoria sia effettivamente avvenuta. Diversi sarebbero i feriti ma nulla si sa per il momento sulle loro condizioni.

