Sparatoria in Florida, tre persone uccise: tra le vittime una bambina di 9 anni e un giornalista

Sparatoria in Florida. Nuovo bagno di sangue negli Stati Uniti. Stavolta sono 3 le vittime della follia omicida dovuta alle armi, tra cui un giornalista televisivo di Orlando (Dylan Lyons di 24 anni) e una bambina di nove anni.

La sparatoria è avvenuta nella contea di Orange. Un ragazzo di 19 anni, Keith Melvin Moses, è stato arrestato con l'accusa di essere l'autore degli omicidi. Il giornalista rimasto ucciso stava realizzando un servizio per il telegiornale sul primo attacco, avvenuto poco prima, nel quale aveva perso la vita una donna di 20 anni.

Secondo quanto affermato dalla polizia nel pomeriggio il killer, che inizialmente era scappato, è tornato sulla scena del delitto e ha aperto il fuoco contro un fotografo (ferito) e contro il reporter. Poi è entrato in una casa e ha ucciso la bambina e ferito la madre. Ancora sconosciuto il movente. Secondo John Mina, lo sceriffo della contea, il killer avrebbe alle spalle una lunga serie di reati, a dispetto della giovane età.

